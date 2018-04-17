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'de kamyonete çarpan motosikletin sürücüsü feci şekilde can verdi

Otoyolu Akşemsettin Viyadüğü üzerinde emniyet şeridinde park halindeki araca çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.4.2018 15:13 Güncelleme Tarihi: 17.4.2018 15:28
TEM'de kamyonete çarpan motosikletin sürücüsü feci şekilde can verdi

Edinilen bilgiye Otoyolu Akşemsettin Viyadüğü'nde motosikletiyle Edirne istikametine ilerleyen , lastiği patladığı için emniyet şeridinde duran kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü 29 yaşındaki Ulaş Altınkara, ağır yaralandı. Sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Sürücü Altınkara, ağır yaralı olarak çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Altınkara, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. nedeniyle TEM otoyolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Çekici yardımıyla kazaya karışan araçların yoldan kaldırmasıyla, trafik normale döndü.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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TEM'de kamyonete çarpan motosikletin sürücüsü feci şekilde can verdi
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