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'daki operasyonuna 8 tutuklama

'da satışı yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 8'i tutuklandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.4.2018 11:03 Güncelleme Tarihi: 18.4.2018 11:15
Adana'daki at eti operasyonuna 8 tutuklama

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesinde iki hafta önce at kesimi yapıldığının belirlenmesi üzerine gerçekleştirilen operasyon kapsamında 12 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 14'e yükseldi.

Çete elebaşı olduğu ileri sürülen V.Ş'nin de arasında olduğu şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "kurulan örgüte üye olmak", "bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaç ticareti yapmak" suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.

V.Ş'nin de arasında olduğu şüphelilerden 8'i nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Adana'daki at eti operasyonuna 8 tutuklama
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