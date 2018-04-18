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’nda el freni çekilmeyen kamyonet vatandaşların arasına daldı

’nda el freni çekilmeyen kamyonet geriye doğru kayarak yol kenarında bekleyen vatandaşların arasına daldı. Kamyonet ve motosikletin arasında sıkışan kadının ayağının kırıldığı olay güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.4.2018 17:47
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, öğle saatlerinde Tarlabaşı Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, süt ürünü dağıtan kamyonetin şoförü park ettiği aracın el freni çekmeyi unuttu. Kısa bir süre sonra yokuştan geriye doğru kayan kamyonet, yol kenarında bekleyen 10 vatandaşın arasına daldı. Vatandaşların kaçtığı olayda Hicran Özçelik Yetkin kamyonet ile motosiklet arasında sıkıştı. Kadın, vatandaşların kamyoneti itmesi sonucu kurtarıldı. Dehşet anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından kamyonet sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Görüntülerde, kamyonet kaymaya başlıyor. Bu sırada bekleyen vatandaşlar son anda kamyonu fark ediyor. Vatandaşlar kaçarken kamyonetin içinde bulunan bir kişi de can havliyle yola atlıyor. Bir kadın, motosiklet ile kamyonetin arasında sıkışıyor. Vatandaşlar hemen yardıma koşarak kadını kurtarıyor.

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Beyoğlu’nda el freni çekilmeyen kamyonet vatandaşların arasına daldı
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