Son dakika haberi: Eski Milli Savunma Bakanı Mehmet Ercan Vuralhan öldürüldü!

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Son dakika haberi: Eski Milli Savunma Bakanı öldürüldü!

Son dakika haberi... Eski Milli Savunma Bakanı , Sirkeci’de boğazından bıçaklanarak öldürüldü. Saldırgan Yüksel Karababa, Asayiş Şube Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

DHA İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.4.2018 16:37 Güncelleme Tarihi: 18.4.2018 16:47
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Ercan Vuralhan ile Yüksel Karababa arasında alacak verecek meselesi bulunduğu, bu konuyu konuşmak için buluştukları, buluşma sırasında tartışma çıktığı, tartışma sırasında da Karababa'nın bıçağını çıkartarak Vuralhan'ı boğazından bıçaklanarak öldürüldüğü bildirildi.

Karababa Büro'da sorguya alındı.

Eski Bakan Ercan Vuralhan İstanbul'da bıçaklanarak öldürüldü

MEHMET ERCAN VURALHAN KİMDİR?

1953 yılında Malatya'da doğdu. Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi. 28 Aralık 1965'te Dışişleri Bakanlığı IV. Dairede aday meslek memuru olarak göreve başladı.

23 Haziran 1966'da aynı dairede 3. Katipliğe getirildi. 1 Nisan 1967 ile 31 Mart 1969 arasında askerlik hizmetini yerine getirdi. Askerlik dönüşü Batı Dairesinde 3. Katip olarak göreve başladı. 9 Ocak 1970'te 2. Katip oldu. 29 Haziran 1970'te Sofya Büyükelçiliği 2. Katipliğine görevlendirildi. 12 Kasım 1971'de Başkatip oldu. 31 Temmuz 1972'de Stutgart Başkonsolosluğu 1. Sınıf Konsolosluğuna getirildi. 7 Temmuz 1975'te aynı yerde Maiyette Başkonsolos olarak bulundu. 31 Ekim 1975'te Dışişleri Bakanlığı Araştırma ve Siyaset Planlama Genel Müdürlüğünde Şube Müdürü oldu.

5 Temmuz 1976'da Bütçe ve İdare Dairesi Şube Müdürlüğüne atandı. 29 Eylül 1977'de Lahey Büyükelçiliği Orta Elçilik Müsteşarlığına, 7 Temmuz 1978'de 3.Sınıf Büyükelçilik Müsteşarlığına, 28 Eylül 1979'da 2. Sınıf Büyükelçilik Müsteşarlığına, 14 Eylül 1981'de 1.Sınıf Büyükelçilik Müsteşarlığına terfi etti.

1 Ekim 1981'de aynı bakanlığın İdari İşler Genel Müdürlüğü I. Dairesinde 2. Sınıf Daire Başkanı olarak göreve başladı, 8 Kasım 1983'te Komptrolörlük ( İdari ve Mali İşler ) Daire Başkanlığına getirildi. 16 Mart 1987'de Riyad Büyükelçiliğine görevlendirildi. 17 Eylül 1987'de istifa ederek politikaya atıldı.

1987 Genel Seçimlerinde Anavatan Partisinden Ankara Milletvekili seçildi. 21 Aralık 1987'de II. ÖZAL Hükümetinde Milli Savunma Bakanlığına getirildi.

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Son dakika haberi: Eski Milli Savunma Bakanı Mehmet Ercan Vuralhan öldürüldü!
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