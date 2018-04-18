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'de gençlerin sokaktaki sını kadınlar ayırdı

'de, en işlek noktalardan Porsuk Bulvarı'nda çıkan da 7 kişi, 2 kişiye saldırdı. Saldırganlar, yere düşen genci tekmelerken, araya giren kişiyi de yumrukladı. Yoldan geçen bir grup kadın ise kavga edenleri ayırdı. Saldırganlar kaçarken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.4.2018 12:33 Güncelleme Tarihi: 18.4.2018 12:44
Eskişehir'de gençlerin sokaktaki kavgasını kadınlar ayırdı

Olay, kentin işlek yerlerinden İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı'nda meydana geldi. Porsuk Çayı Yaya Üst Geçit Köprüsü yanında, bir grup genç ile 2 genç arasında, henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede ya dönüşen olayda, 7 kişi, 2 kişiye yumruk ve teklemelerle saldırdı. Dövülen gençlerin arkadaşı olduğu sanılan bir kişi de kavgayı ayırmaya çalıştı. Bu kişi de grubun saldırısına uğrayınca olay yerinden kaçtı.

YOLDAN GEÇEN KADINLAR KAVGAYI AYIRDI

Dövülen 2 gençten 1'i yere düştü. Saldırganlar yere düşeni tekmelemeye başladı. Bu sırada, yoldan geçen bir grup kadın, dövülen gençleri korumak için araya girip, kavga edenleri ayırdı.

Saldırganlar kaçarken, polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Eskişehir'de gençlerin sokaktaki kavgasını kadınlar ayırdı
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