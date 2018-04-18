Meteoroloji açıkladı!

Meteoroloji'den gelen son verilere göre; Ülkemiz genelinde yağış bekleniyor. Bütün bölgelerin az bulutlu ve açık, öğleden sonra Marmara'nın güneydoğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Eskişehir, Kütahya ve Çankırı çevrelerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın kuzey ve doğusu ile Batı Karadeniz kıyılarında yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de 1 ila 3 derece azalacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, kuzey kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra güneydoğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

BURSA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu, öğleden sonra doğusu çok bulutlu

EDIRNE °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ISTANBUL °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu

KOCAELI °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra Kütahya çevrelerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

DENIZLI °C, 29°C

Az bulutlu

IZMIR °C, 24°C

Az bulutlu



KUTAHYA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra yer yer çok bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

Antalya °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

MERSIN °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

OSMANIYE °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra Çankırı ve Eskişehir çevrelerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AKSARAY °C, 27°C

Az bulutlu

ANKARA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKISEHIR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra yer yer çok bulutlu

KONYA °C, 28°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı, öğleden sonra iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

BOLU °C, 25°C

Parçalı, öğleden sonra yer yer çok bulutlu

KARABUK °C, 27°C

Parçalı, öğleden sonra yer yer çok bulutlu

KASTAMONU °C, 27°C

Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu

ZONGULDAK °C, 13°C

Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ORDU °C, 16°C

Az bulutlu

SAMSUN °C, 16°C

Az bulutlu

TOKAT °C, 28°C

Az bulutlu

TRABZON °C, 17°C

Az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra güneydoğusunun parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

MUS °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

TUNCELI °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DIYARBAKIR °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

GAZIANTEP °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

KILIS °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

SANLIURFA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde kuzeydoğudan, doğusu güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), sabah saatlerinde batısı güneydoğudan, gece saatlerinden geneli kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, doğusu gece saatlerinde yer yer 2,0m; Görüş: İyi, sis anında zayıf.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,0m; Görüş: İyi, sis anında zayıf.

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi akşam saatlerine kadar kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), gece saatlerinde kuzeyi kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa), Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), öğle saatlerinden sonra ile gece saatlerinde 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 1,5m, gece saatlerinde kuzeyi 1,5 ila 2,5m; Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğusu kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde güneydoğudan, akşam saatlerinde kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), akşam saatlerinde batısı batıdan 5 (40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgâr: Güney ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50m, Görüş: İyi.