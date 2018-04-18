Meteoroloji açıkladı!

Meteoroloji'den gelen son verilere göre; Ülkemiz genelinde yağış bekleniyor. Bütün bölgelerin az bulutlu ve açık, öğleden sonra Marmara'nın güneydoğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Eskişehir, Kütahya ve Çankırı çevrelerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın kuzey ve doğusu ile Batı Karadeniz kıyılarında yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: İç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de 1 ila 3 derece azalacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, kuzey kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra güneydoğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
BURSA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu, öğleden sonra doğusu çok bulutlu
EDIRNE °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ISTANBUL °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu
KOCAELI °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra Kütahya çevrelerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHISAR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
DENIZLI °C, 29°C
Az bulutlu
IZMIR °C, 24°C
Az bulutlu
KUTAHYA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra yer yer çok bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
Antalya °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
MERSIN °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
OSMANIYE °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra Çankırı ve Eskişehir çevrelerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AKSARAY °C, 27°C
Az bulutlu
ANKARA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKISEHIR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra yer yer çok bulutlu
KONYA °C, 28°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı, öğleden sonra iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
BOLU °C, 25°C
Parçalı, öğleden sonra yer yer çok bulutlu
KARABUK °C, 27°C
Parçalı, öğleden sonra yer yer çok bulutlu
KASTAMONU °C, 27°C
Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu
ZONGULDAK °C, 13°C
Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ORDU °C, 16°C
Az bulutlu
SAMSUN °C, 16°C
Az bulutlu
TOKAT °C, 28°C
Az bulutlu
TRABZON °C, 17°C
Az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra güneydoğusunun parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
MUS °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
TUNCELI °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DIYARBAKIR °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
GAZIANTEP °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
KILIS °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
SANLIURFA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde kuzeydoğudan, doğusu güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), sabah saatlerinde batısı güneydoğudan, gece saatlerinden geneli kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, doğusu gece saatlerinde yer yer 2,0m; Görüş: İyi, sis anında zayıf.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,0m; Görüş: İyi, sis anında zayıf.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi akşam saatlerine kadar kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), gece saatlerinde kuzeyi kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa), Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), öğle saatlerinden sonra ile gece saatlerinde 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 1,5m, gece saatlerinde kuzeyi 1,5 ila 2,5m; Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğusu kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde güneydoğudan, akşam saatlerinde kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), akşam saatlerinde batısı batıdan 5 (40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgâr: Güney ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50m, Görüş: İyi.