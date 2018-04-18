Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Son dakika: Meteoroloji verilerine göre yurtta hava durumu...

Son dakika: verilerine göre yurtta ...

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor. Bütün bölgelerin az bulutlu ve açık, öğleden sonra Marmara'nın güneydoğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Eskişehir, Kütahya ve Çankırı çevrelerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın kuzey ve doğusu ile Batı Karadeniz kıyılarında yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

AA İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.4.2018 17:41 Güncelleme Tarihi: 18.4.2018 17:47
Son dakika: Meteoroloji verilerine göre yurtta hava durumu...

Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de 1 ila 3 derece azalacak. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı, kuzey kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen yla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

GECE SAATLERİNDE MARMARA'DA SİSLİ HAVA HAKİM

Marmara Bölgesi'nin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığında önemli bir değişlik olmayacak.

Havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi beklenen bölgede, gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

Bölgede, rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

BAZI İLLERDE HAVA DURUMU

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 27
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu 21
İzmir: Az bulutlu 24
Adana: Az bulutlu ve açık 29
Antalya: Az bulutlu ve açık 25
Samsun: Az bulutlu 16
Trabzon: Az bulutlu 17
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 18
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 27

YARIN YURTTA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporlarına göre yarın yurtta hakim olacak hava durumu şu şekilde olacak:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Meteoroloji verilerine göre yurtta hava durumu...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN