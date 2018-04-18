Son dakika: Meteoroloji verilerine göre yurtta hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de 1 ila 3 derece azalacak. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı, kuzey kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
GECE SAATLERİNDE MARMARA'DA SİSLİ HAVA HAKİM
Marmara Bölgesi'nin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığında önemli bir değişlik olmayacak.
Havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi beklenen bölgede, gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
Bölgede, rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.
BAZI İLLERDE HAVA DURUMU
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 27
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu 21
İzmir: Az bulutlu 24
Adana: Az bulutlu ve açık 29
Antalya: Az bulutlu ve açık 25
Samsun: Az bulutlu 16
Trabzon: Az bulutlu 17
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 18
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 27
YARIN YURTTA HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporlarına göre yarın yurtta hakim olacak hava durumu şu şekilde olacak: