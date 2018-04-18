Son dakika: Meteoroloji verilerine göre yurtta hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de 1 ila 3 derece azalacak. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı, kuzey kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

GECE SAATLERİNDE MARMARA'DA SİSLİ HAVA HAKİM

Marmara Bölgesi'nin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığında önemli bir değişlik olmayacak.

Havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi beklenen bölgede, gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

Bölgede, rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

BAZI İLLERDE HAVA DURUMU

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 27

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu 21

İzmir: Az bulutlu 24

Adana: Az bulutlu ve açık 29

Antalya: Az bulutlu ve açık 25

Samsun: Az bulutlu 16

Trabzon: Az bulutlu 17

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 18

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 27

YARIN YURTTA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporlarına göre yarın yurtta hakim olacak hava durumu şu şekilde olacak: