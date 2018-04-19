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Meteorolojiden uyarısı

Meteoroloji'den önümüzdeki günlerin ile ilgili açıklama geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre, bazı bölgelerde yarından itibaren sağanak ın etkili olması bekleniyor.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.4.2018 19:03 Güncelleme Tarihi: 19.4.2018 19:04
Meteorolojiden yağış uyarısı

Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat'ta gök gürültülü sağanak bekleniyor Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat için gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat'ta yarından itibaren gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor.

Vatandaşlar, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. Ayrıca, yağışların ardından cumartesi ve pazar günleri, gece ve sabaha karşı yaşanacak zirai don riskine karşı vatandaşların tedbirli olmaları istendi.

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Meteorolojiden yağış uyarısı
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