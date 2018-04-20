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’ndan otopark uyarısı

’nı kullanacak yolculara otoparklarda yaşanabilecek yoğunluk dolayısıyla toplu taşıma araçlarını kullanmaları konusunda uyarı yapıldı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.4.2018 16:31 Güncelleme Tarihi: 20.4.2018 16:41
Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan otopark uyarısı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın hafta sonuyla birleşmesiyle oluşacak 3 günlük tatil dolayısıyla 'nda yoğunluk yaşanıyor.

MAĞDUR OLMAMALARI İÇİN YOLCULAR UYARILDI

Havalimanını kullanacak yolculara otoparklarda yaşanabilecek yoğunluk dolayısıyla mağdur olmamaları için toplu taşıma araçları kullanılması önerildi. Kurumdan yapılan açıklamada,"3 günlük tatil nedeniyle otoparkımızda yoğunluk yaşanabileceğinden yolcularımızın mağdur olmamaları için terminalimize toplu taşıma araçlarıyla gelmeleri rica olunur. Araçlarıyla gelecek yolcularımız, otopark uygunluğunu öğrenmek için 0216 588 88 45'den bilgi alabilirler." denildi.

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Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan otopark uyarısı
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