Mahkeme kararıyla MESAM’a döndü

Kısa adı MESAM
olan Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği'nin dışına bilgi sızdırdığı iddiasıyla 26 Ocak'ta üyelikten ihraç edilen sanatçı Suat Suna
geri döndü. Suna'nın itirazını İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi kabul etti. Suna'nın avukatı, "Üye Ali Yavuz'un istifası nasıl MESAM'ın ticari sırrı olabilir? Suna, Yavuz'un istifasını dışarıya kendisinin sızdırmadığını belirtmiştir. İhraç kararının tedbiren durdurulmasını talep ediyoruz" dedi. MESAM ise davacı Suat Suna hakkında iki ayrı suç duyurusu olduğunu belirterek davanın reddini istedi. Gerekli incelemeyi yapan mahkeme, dava sonuçlanıncaya kadar Suat Suna'nın üyelikten ihraç kararının durdurulmasına karar verdi. MESAM yönetimi de Suna'nın ihracını tedbiren durduran mahkeme kararını bir üst mahkeme olan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 16. Hukuk Dairesi'ne (İstinaf) taşıdı. İhraç edilen Suna hakkında iki ayrı suç duyurusu bulunduğunu belirten MESAM'ın avukatları, Suna hakkında verilen tedbir kararının müvekkil kurumu yıpratacağını ve itibarının zedelenmesine neden olacağını belirtti. Mahkemeye yanıt veren Suna ise Kültür Bakanlığı
tarafından Arif Sağ
yönetiminin işten el çektirildiğini ve seçimin ertelendiğini belirterek "MESAM'ın itiraz talebi reddedilsin" dedi. İstinaf Mahkemesi de MESAM'ın talebini reddetti. Kararla Suna'nın dava sonuçlanıncaya kadar üyelikten ihraç kararı kaldırılmış oldu. Arif Sağ başkanlığındaki MESAM yönetimine kayyum atanmış ve MESAM'ın başkanlık koltuğuna Coşkun Sabah
oturmuştu. MESAM'ın genel kurulunun haziran ayı içinde yapılması bekleniyor.