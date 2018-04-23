E-5’te nefes kesen uyuşturucu operasyonu! 3 Milyon TL değerinde uyuşturucu ele geçirildi...

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Hakkari-Van bölgesinden temin edilen yüklü miktarda uyuşturucunun İstanbul ilinden yurt dışına transfer edileceği bilgisine ulaştı.



Şüpheli M.Ö. ve Ş.D. isimli şahısları fiziki takibe alan Jandarma ekipleri, M.Ö.'ye ait Esenyurt'ta bulunan benzin istasyonunu paravan olarak kullandıklarını, irtibat kurdukları kişilerle burada buluştuklarını, istasyona araç giriş ve çıkışının fazla olması sebebiyle dikkat çekmeyi önlediklerini belirledi.

TAKSİYE UYUŞTURUCU TRANSFERİ

Günler süren yoğun takip neticesinde, şüpheli şahısların uyuşturucu maddeyi sevk edecekleri aracı tespit eden narkotik ekipleri E-5 otoyolu üzerinde aracı takibe başladı. Şüpheli araç Büyükçekmece-Silivri istikametinde ilerlerken aracın yanına gelen bir ticari taksinin bagajına uyuşturucu maddenin transfer edildiğinin görülmesi üzerine olaya müdahale etti.



Müdahaleyi fark eden araç kaçmaya başladı. Jandarma ekipleri tarafından yolun ilerisi emniyetli bir şekilde trafiğe kapatılarak aracın sıkışması sağlandı. Müdahale esnasında hareket halindeki araçtan inerek kaçmaya çalışan şüpheliler, Jandarma tarafından kıskıvrak yakalanarak etkisiz hale getirildi.





BÖYLE KAÇMAYA ÇALIŞMIŞLAR



Uyuşturucunun transfer edildiği ticari taksi kısa süre sonra yakalandı. Aracın bagajını açan ekipler, bir çantanın içinden alüminyum folyolara sarılmış vaziyette 15 kilo ağırlığında 27 paket eroin buldu. Eroinlerin yurtdışına çıkarken x-ray cihazında fark edilmemesi için alüminyum folyoya sarıldığı ortaya çıktı.



TUTUKLANDILAR

Söz konusu operasyon ile piyasa değeri yaklaşık 3 Milyon TL olan 15 kilogram eroin ele geçirilirken, yakalanan şahıslar emniyetteki işlemleri ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.