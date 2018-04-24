Aydın’da ilginç hırsızlık girişimi

BUGÜN NELER OLDU

Edinilen bilgiye göre; Sabah mesai için TOKİ konutlarında bulunan 16 nolu Sağlık Ocağı'na gelen görevliler kapının kırık olduğunu görünce durumu polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ocağına gelen polisler giriş kapısının kırıldığını belirledi. Hırsızlık amacıyla kırıldığı düşünülen sağlık ocağının kapısında ve çevrede parmak izi çalışması yapılırken, polisin çalışmasının ardından kırılan kapı tamir edildi. Herkesi şaşırtan ilginç hırsızlık girişimi ile ilgili soruşturma başlatılırken, hırsız ya da hırsızların kapıyı kırdıktan sonra oluşan gürültü nedeniyle yakalanma korkusu ile içeriden bir şey çalamadan kaçtıkları öğrenildi.