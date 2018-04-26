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'de balkondan düşen üniversiteli Buse, hayatını kaybetti

'in Buca ilçesinde ev arkadaşlarıyla alkol alan (22), hava almak için çıktığı balkondan düşüp öldü. Hayatını kaybeden Buse Erdoğan'ın, akol aldığı sırada arkadaşlarına 'Ben etmek istiyorum' dediği öne sürüldü.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.4.2018 14:32 Güncelleme Tarihi: 26.4.2018 14:38
İzmir'de balkondan düşen üniversiteli Buse, hayatını kaybetti

Olay, dün gece Adatepe Mahallesi'nde meydana geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi Biyoloji Öğretmenliği Bölümü öğrencisi , kaldığı öğrenci evindeki arkadaşlarıyla iddiaya göre alkol aldı. Arkadaşları uyuduktan sonra hava almak amacıyla balkona çıkan Erdoğan, dengesini kaybederek üçüncü kattan beton zemine düştü. Gürültü üzerine dışarıya çıkan mahalle sakinleri genç kızın yerde kanlar içerisinde yattığını görünce, sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Erdoğan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Erdoğan'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

'BEN İNTİHAR ETMEK İSTİYORUM' İDDİASI

Öte yandan Erdoğan'ın alkol aldığı sırada arkadaşlarına 'Ben etmek istiyorum' dediği öne sürüldü. Polis ekipleri, Buse Erdoğan'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

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İzmir'de balkondan düşen üniversiteli Buse, hayatını kaybetti
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