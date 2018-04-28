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'den son dakika açıklaması! Bugün hava nasıl olacak?

Milyonları ilgilendiren uyarısı geldi. Genel Müdürlüğü, ülke geneline ilişkin hava durumu raporunu son dakika olarak paylaştı. Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu, Aydın, Muğla, Denizli, Osmaniye, Kahramanmaraş, Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevreleri ile Antalya ve Burdur'un batı kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği bir hava durumu tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. İstanbul'un hava durumu ise, az bulutlu ve 24 derece olarak gözüküyor. İşte 'bugün hava nasıl olacak' sorusunun cevabı...

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.4.2018 09:14 Güncelleme Tarihi: 28.4.2018 10:03
Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Bugün hava nasıl olacak?

Genel Müdürlüğü, milyonları ilgilendiren uyarısını yaptı. Yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu, Aydın, Muğla, Denizli, Osmaniye, Kahramanmaraş, Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevreleri ile Antalya ve Burdur'un batı kesimlerinin (Elmalı, Korkuteli, Yeşilova, Karamanlı, Tefenni, Gölhisar, Çavdır, Altınyayla) kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların, Marmara, Karadeniz bölge geneli ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda 2 ila 5 derece azalarak mevsim normalleri civarına düşeceği, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güneydoğu kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinde yer yer pus vesis hadisesi bekleniyor.

EDIRNE °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

ISTANBUL °C, 24°C
Az bulutlu

KOCAELI °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

TEKIRDAG °C, 23°C
Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Bugün hava nasıl olacak?
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