Romantizm rayına oturdu

Dünyanın en çok takip edilen haber ajanslarından Reuters, ünü ülke sınırlarını aşan Doğu Ekspresi
'nde çekilen çok özel kareleri yayımladı. Ajans, foto muhabiri Ümit Bektaş'ın objektifine yansıyan romantik kareleri "Türkiye'nin 'Doğu Ekspresi' romantizmi yeniden rayına oturttu" başlığıyla sundu. Haberde yer alan karelerde en çok dikkat çeken, kız arkadaşı Mine Nur'a mum ışığında evlilik teklif eden Emre oldu. İki yıldır birlikte olduklarını belirten Emre "Seyahat etmeyi seviyoruz, o yüzden harikaydı. Bu seyahat, hayat yolculuğumuzun kısa bir özeti" diyerek yaşadıkları bu özel anı dile getirdi. Trende evlilik teklifi alan Mine'nin cevabının ise 'evet' olduğu vurgulandı. Haberde, sevgilisiyle aylar önce tren seyahatini planlayan 24 yaşındaki üniversite öğrencisi Sinan Usta da yer aldı. Vagonu renkli ışıklar ve mumlarla süsleyen Usta, sevgilisinin ailesinden izin alamamasından ötürü seyahate yalnız devam etmek zorunda kaldı. Son birkaç yıla kadar bir saatlik uçak yolculuğu yerine, sadece 45 liraya 24 saatlik tren yolculuğu yapmanın çılgınlık olarak nitelendirildiğini belirten ajans, Doğu Ekspresi'yle birlikte bunun yıkıldığını ve biletlerin aylar öncesinden tükendiğini kaydetti. Özellikle grup halinde seyahat eden gençlerin tren yolculuğuna ait fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmasıyla Doğu Ekspresi'nin ününün hızla yayıldığı ifade edildi. Bu noktadan sonra trenin eğlence, macera, sosyalleşme ve yeni deneyimler için renkli bir seyahat mekanına dönüştüğü kaydedildi. YÜZDE 40 ARTTI
Bu yolculuğu deneyimleyen Nurcan Güner, Instagram üzerinden Doğu Ekspresi'nden haberdar olduğunu ve fotoğrafların onu bu seyahati yapmaya teşvik ettiğini belirtiyor. 37 yaşındaki tıp teknisyeni Burcu Yılmaz ise, "nostaljik bir deneyim" dediği yolculuğu başka yerde deneyimlenemeyecek harika bir fırsat olarak nitelendirdi. Her yıl popülaritesi artan Doğu Ekspresi, 2017'de 300 bin yolcu taşıyarak bir önceki yıla göre yüzde 40'lık bir artış gösterdi.