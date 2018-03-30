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Bu şehirler içinizi ısıtacak... İşte dünyanın en renkli şehirleri!

Her şehrin yerleşim düzeni, mimarisi, renkleri farklıdır. Çok uzun yıllar içinde yaşam koşullarına göre oluşan şehir kültürü, bazı yerlerde rengarenk bir tabloya dönüşüyor.

Giriş Tarihi: 30.03.2018 13:43 Güncelleme Tarihi: 30.03.2018 14:04
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Bu şehirler içinizi ısıtacak... İşte dünyanın en renkli şehirleri!
Bu şehirler içinizi ısıtacak... İşte dünyanın en renkli şehirleri!

AMORGOS ADASI, YUNANİSTAN

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Bu şehirler içinizi ısıtacak... İşte dünyanın en renkli şehirleri!
Bu şehirler içinizi ısıtacak... İşte dünyanın en renkli şehirleri!

BALAT, İSTANBUL

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Bu şehirler içinizi ısıtacak... İşte dünyanın en renkli şehirleri!
Bu şehirler içinizi ısıtacak... İşte dünyanın en renkli şehirleri!

BARRANCO, LİMA, PERU

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Bu şehirler içinizi ısıtacak... İşte dünyanın en renkli şehirleri!
Bu şehirler içinizi ısıtacak... İşte dünyanın en renkli şehirleri!

BERLİN, ALMANYA

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Bu şehirler içinizi ısıtacak... İşte dünyanın en renkli şehirleri!
Bu şehirler içinizi ısıtacak... İşte dünyanın en renkli şehirleri!

BRİGHTON BEACH, AVUSTRALYA

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Bu şehirler içinizi ısıtacak... İşte dünyanın en renkli şehirleri!
Bu şehirler içinizi ısıtacak... İşte dünyanın en renkli şehirleri!

BRİSTOL, İNGİLTERE

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Bu şehirler içinizi ısıtacak... İşte dünyanın en renkli şehirleri!
Bu şehirler içinizi ısıtacak... İşte dünyanın en renkli şehirleri!

BURANO ADASI, İTALYA

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