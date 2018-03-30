Bu şehirler içinizi ısıtacak... İşte dünyanın en renkli şehirleri!

Her şehrin yerleşim düzeni, mimarisi, renkleri farklıdır. Çok uzun yıllar içinde yaşam koşullarına göre oluşan şehir kültürü, bazı yerlerde rengarenk bir tabloya dönüşüyor.

Giriş Tarihi: 30.03.2018 13:43 Güncelleme Tarihi: 30.03.2018 14:04 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





