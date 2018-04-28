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Türkiye'nin aradığı o ismi ortaya çıkardı!

Eşinin 6 yaşındaki oğlunu alıp öz ablasıyla kaçtığını iddia eden Sinem Gürle, 2,5 yıldır eşi ’ye ulaşmaya çalışıyordu. Türkiye'nin televizyonu 'de yayınlanan "’da" programına bağlanan ve 2,5 yıl sonra ortaya çıkan Nafiz Gürle, iddiaları reddetti.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.4.2018 17:50 Güncelleme Tarihi: 28.4.2018 17:57
Türkiye'nin aradığı o ismi Esra Erol ortaya çıkardı!

Türkiye'nin televizyonu 'de yayınlanan "'da" programına katılan Sinem Gürle, eşi 'nin 6 yaşındaki oğlunu da alarak, ablası Aslıhan Zengin'le beraber kaçtığını iddia etmişti. Ankara'da ikamet ettiği düşünülen Nafiz Gürle'ye Esra Erol ekibi ulaştı.

Nafiz Gürle 2,5 yıl sonra ortaya çıktı ve canlı yayına bağlandı. Canlı yayına telefonla bağlanan Nafiz Gürle, Esra Erol'un sorduğu "2.5 yıldır neredesiniz" sorusuna cevap vererek sözlerine başladı.

Nafiz Gürle, "Ben çocuğumu kaçırmadım. Aslıhan Zengin'in nerede olduğunu bilmiyorum. Yanlış ifadelerle beni suçladılar. Zor zamanlar geçiriyorum. Mağdur olan benim, Sinem değil" dedi.

''OĞLUMU PSİKOLOG EŞLİĞİNDE ANNESİNE GÖSTERECEĞİM''

Esra Erol'un "Sizin çocuğunuzla ortadan kaybolduğunuz tarihle Aslıhan Zengin'in ortadan kaybolması nasıl bir tesadüf" sorusuna ise, "Onu ben bilmiyorum, belki annesi biliyor. Belki beni suçluyorlar. Aslıhan benimle beraber değil. Sinem beni aldattı, mahkeme kayıtlarında hepsi var. Boşanmak istedim ama benden boşanmıyor. Mustafa'yı getireceğim. Oğlumu psikolog eşliğinde annesine göstereceğim" diye yanıt verdi.

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Türkiye'nin aradığı o ismi Esra Erol ortaya çıkardı!
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