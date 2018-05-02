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Alanya'da u: 15 gözaltı

'nın Alanya ilçesinde haksız kazanç sağlamak amacıyla kurmak, bu örgütü yönetmek, üye olmak ve nitelikli yağma gibi suçlardan hakkında gözaltı kararı çıkarılan 15 şüpheli polisin uyla yakalandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.5.2018 10:25 Güncelleme Tarihi: 2.5.2018 10:57
Alanya'da silahlı örgüt operasyonu: 15 gözaltı

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, kazanç sağlamak amacıyla kurmak, bu örgütü yönetmek, üye olmak ve nitelikli yağma gibi suçlardan 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

15 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine sabah saatlerinde harekete geçen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri N.K., E.K., U.Ö., İ.Ö., İ.Ö., E.K., N.B., C.A., K.S., H.Ş., U.B., M.A., V.T., M.K. ve G.T.'yi ikametlerinde gözaltına aldı.

Şüphelilerin polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. Aynı soruşturmanın şüphelileri V.Ş., F.T. ve G.H.A.'nın da cezaevinde olduğu kaydedildi.

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Alanya'da silahlı örgüt operasyonu: 15 gözaltı
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