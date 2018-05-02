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, bıçaklanarak öldürüldü

Avrupa ikinciliği derecesi bulunan Milli Bilek Güreşçisi , 'te tenasül uzvu kesilerek öldürüldü. Polise teslim olan Kerim K.'nın, sorgusunda Bayram Yeşilyaprak'ın eşini taciz ettiğini ve kendisini de sürekli tehdit ettiğini öne sürdüğü öğrenildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.5.2018 12:41 Güncelleme Tarihi: 2.5.2018 12:49
Milli sporcu Bayram Yeşilyaprak, bıçaklanarak öldürüldü

Edinilen bilgiye göre, 'in Şahinbey ilçesi Mavikent Mahallesi 4. Etap'ta Milli Bilek Güreşçisi (52) bıçak darbeleri ile öldürüldü. İhbar üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri, Bayram Yeşilyaprak'ın cesedinin yanında kesilmiş tenasül uzvunu da buldu. Olayın faili olduğunu belirtilen Kerim K. jandarma ekiplerine teslim olurken, milli güreşçinin cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna getirildi. Şahsın sorgusunun ardından adli makamlara sevk edileceği belirtilirken, Yeşilyaprak'ın cenazesi ise otopsinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edilecek.



TACİZ İDDİASI

Öte yandan, polise teslim olan Kerim K.'nın, sorgusunda Bayram Yeşilyaprak'ın eşini taciz ettiğini ve kendisini de sürekli tehdit ettiğini öne sürdüğü öğrenildi. Olay günü evine gelen ile tartıştıklarını da belirten Kerim K.'nın tartışmanın büyümesi üzerine Yeşilyaprak'ı bıçakla öldürdüğünü itiraf ettiği bildirildi.

Vücut geliştirme sporcusu Bayram Yeşilyaprak 2011 yılında Bilek Güreşi 21. Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olmuştu.

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