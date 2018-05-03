3 metrelik inşaat çukurunun içinde bulunan kurt kurtarıldı

Kütahya-Eskişehir karayolunun 30. kilometresinde bir kurdun inşaat çukuruna düştüğü ihbarını alan Doğa Koruma ve Milli Parklar Kütahya Şube Müdürlüğü ile Kütahya Belediyesi itfaiye ekipleri harekete geçti.

Olay yerine gelen ekipler, temel duvarının yanındaki boşlukta sıkışan kurda müdahale etti. Ucunda tasma olan aparatı boynuna geçirerek kurdu çukurdan çıkaran ekipler, kurda sakinleştirici iğne yaptı.

TEDAVİ EDİLMEK ÜZERE GÖTÜRÜLDÜ

Arka bacaklarından yaralandığı belirlenen kurt, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kütahya Şube Müdürlüğü ekiplerince kafese konularak tedavi edilmek üzere Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Veteriner Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne götürüldü.

Mesire alanında bekçilik yapan Selahattin Talas, yaptığı açıklamada, inşaat çukurunda bir hayvan sesi duyduğunu ancak müdahale edemediğini söyledi.

''SESLERİN OLDUĞU YÖNE GİTTİM VE...''

Çukuru kontrol ettiğinde ise kurdu gördüğünü anlatan Talas, şöyle konuştu:

"Sesin olduğu yöne gittim ve çukurda bir kurdun yattığını gördüm. Telefonum çekmediği için kimseye haber veremedim. Bir müddet sonra karayolları ekiplerinin buradan geçtiğini gördüm. Onlara söyledim. Onlar da sağ olsunlar ilgilileri aradılar. Ekipler gelip hayvanı kurtardılar."