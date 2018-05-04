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Alanya'da : 21 gözaltı

'nın Alanya ilçesinde düzenlenen nda aralarında 5 kamu görevlisinin de bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.5.2018 16:00 Güncelleme Tarihi: 4.5.2018 16:14
Alanya'da fuhuş operasyonu: 21 gözaltı

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ' için aracılık etmek, fuhşa yardım etmek, rüşvet alıp vermek, görevi kötüye kullanmak' suçları kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince çeşitli adreslere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

5'İ KAMU GÖREVLİSİ 21 GÖZALTI

Operasyonda 19 kadına fuhuş yaptırdıkları belirlenen aralarında 5 kamu görevlisinin de bulunduğu T.B, Ş.O, F.M.E, N.E, M.G, M.A, H.Ç, Ç.A, H.A.G, M.B, S.D, N.K, Y.B, M.B, M.K, H.T, M.D, E.K, F.Y, T.C. ve Y.B. gözaltına alındı.

21 şüphelinin polisteki işlemleri sürüyor.

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Alanya'da fuhuş operasyonu: 21 gözaltı
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