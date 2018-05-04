Alanya'da fuhuş operasyonu: 21 gözaltı

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'fuhuş için aracılık etmek, fuhşa yardım etmek, rüşvet alıp vermek, görevi kötüye kullanmak' suçları kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince çeşitli adreslere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

5'İ KAMU GÖREVLİSİ 21 GÖZALTI

Operasyonda 19 kadına fuhuş yaptırdıkları belirlenen aralarında 5 kamu görevlisinin de bulunduğu T.B, Ş.O, F.M.E, N.E, M.G, M.A, H.Ç, Ç.A, H.A.G, M.B, S.D, N.K, Y.B, M.B, M.K, H.T, M.D, E.K, F.Y, T.C. ve Y.B. gözaltına alındı.

21 şüphelinin polisteki işlemleri sürüyor.