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'nda dört gündür devam eden la ilgili flaş gelişme!

'da 'nda 4 gün önce başlayan kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.5.2018 11:28 Güncelleme Tarihi: 4.5.2018 11:39
Amanos Dağları'nda dört gündür devam eden yangınla ilgili flaş gelişme!

Arsuz ilçesi Domuzburnu mevkiinde 4 gün önce nedeni henüz belirlenemeyen bir sebeple çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına , Kahramanmaraş Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile Hatay Büyükşehir Belediyesi itfayesi müdahale etti. Alevlere 455 personel, 2 helikopter ve 1 yangın söndürme uçağı ile müdahale edildi.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

100 hektardan fazla alanda etkili olduğu belirtilen yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarının sürdürdüğü açıklandı.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için başlatılan soruşturma sürüyor.

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Amanos Dağları'nda dört gündür devam eden yangınla ilgili flaş gelişme!
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