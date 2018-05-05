Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Son dakika: Aydın Didim'de beş yıldızlı otelin iskelesi çöktü: 2’si ağır 8 yaralı

Son dakika: 'de beş yıldızlı otelin iskelesi çöktü: 2’si ağır 8 yaralı

Son dakika haberi... 'de 5 yıldızlı bir otelin iskelesinin çökmesi sonucu 2’si ağır 8 kişi yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.5.2018 11:44 Güncelleme Tarihi: 5.5.2018 11:53
Son dakika: Aydın Didim'de beş yıldızlı otelin iskelesi çöktü: 2’si ağır 8 yaralı

Edinilen bilgiye göre, olay, 5 yıldızlı bir otelin sahil kısmında gece geç saatlerde meydana geldi. Çok sayıda otel müşterisinin üzerinde bulunduğu beton iskele, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

Yaklaşık 10 metre yükseklikten denize düşen ve betonların arasında kalan kişilerin kurtarılması için bölgeye sahil güvenlik, polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yıkılan iskelenin altında kalan 8 kişi, ekipler ve çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılarak, ambulanslarla Devlet Hastanesine kaldırıldı.

BACAK VE PARMAKLAR KOPTU

Bacak ve parmakları kopan durumu ağır olan yaralılardan Neval Durmuş Devlet Hastanesine, Ayşe Saygılı ise Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Diğer yaralı 6 kişi ise Didim Devlet Hastanesine tedavi altına alındı.

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Son Dakika: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı hileli ürünleri açıkladı! Hileli ürünler listesi burada...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Aydın Didim'de beş yıldızlı otelin iskelesi çöktü: 2’si ağır 8 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN