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Boşanma davasını davul ve dümbelek ile kutladı

’da boşanma davasını adliye önünde davul ve dümbelek ile kutlayan kadın, vatandaşlara kına dağıttı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 8.5.2018 12:43 Güncelleme Tarihi: 8.5.2018 12:55
Boşanma davasını davul ve dümbelek ile kutladı

(47), 5 yıl önce M.N.A. (71) ile evlendi. Mutlu beraberlik ile başlayan çift, son zamanlarda anlaşamamaya başladı. Bunun üzerine Karaş, Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Karakaş, boşanma davasının görüleceği ilk gün duruşmaya davul ve dümbelek ile geldi. Duruşmanın ardından dümbelek ve davul çaldıran Karaş, vatandaşlara kına dağıttı. Çok mutlu olduğunu ifade eden Meryem Karaş, çiftetelli oynadı. Adliye önünde renkli görüntüler oluşurken, vatandaşlar meraklı gözlerle Karaş'ı izledi.

''BUGÜN ÇOK MUTLUYUM''

Boşandığı için mutlu olduğunu söyleyen Karaş, "Bugün çok mutluyum, boşanıyorum. Eşimle aramızda geçimsizlik vardı. Bugün tekrar özgürlüğüme kavuşuyorum. Beni ölümle tehdit etti. Bugün çok sevinçliyim. Tamamen bittiğinde daha da sevinçli olacağım. Dava 10. aya ertelendi" dedi.

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Boşanma davasını davul ve dümbelek ile kutladı
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