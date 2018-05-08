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Efsanevi halterci 'nun mezarı açılacak

Japon ’den olan kızı , efsanevi halterci ’nun kızı olduğu iddiasıyla hukuki süreç başlattı. Sekai Mori'nin açtığı babalık davası nedeniyle Naim Süleymanoğlu'nun mezarının açılmasına karar verildi. 4 Temmuz saat 10'da mezarı açılarak, fethi kabir yapılarak DNA ve doku örnekleri alınacak.

Giriş Tarihi: 8.5.2018 14:11 Güncelleme Tarihi: 8.5.2018 14:29
Efsanevi halterci Naim Süleymanoğlu'nun mezarı açılacak

, Süleymanoğlu'nun kızı olduğunu kanıtlamak için hukuki süreç başlatmıştı.

Süleymanoğlu'nun 1988 Seul Olimpiyatları sırasında tanıştığı Japon gazeteci 'nin dünyaya getirdiği öne sürülen Sekai Mori, 'de avukatlara vekâlet vererek ünlü haltercinin babası olduğunun tespitini istedi. Habertürk'ten Müslim Sarıyar'ın haberine göre, Mori, haltercinin yasal mirasçıları olan 3 çocuğu için babalık davası açtı.

4 TEMMUZ SAAT 10.00'DA...

Dava kapsamında 4 Temmuz saat 10'da 'nun mezarı açılarak, fethi kabir yapılarak DNA ve doku örnekleri alınacak.

Efsane halterci Naim Süleymanoğlunun Japon kızı yasal mirasçılara dava açtı! Naimin mezarı açılacak

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Efsanevi halterci Naim Süleymanoğlu'nun mezarı açılacak
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