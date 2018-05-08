Efsanevi halterci Naim Süleymanoğlu'nun mezarı açılacak

Sekai Mori, Süleymanoğlu'nun kızı olduğunu kanıtlamak için hukuki süreç başlatmıştı.

Süleymanoğlu'nun 1988 Seul Olimpiyatları sırasında tanıştığı Japon gazeteci Kyoko Mori'nin dünyaya getirdiği öne sürülen Sekai Mori, Türkiye'de avukatlara vekâlet vererek ünlü haltercinin babası olduğunun tespitini istedi. Habertürk'ten Müslim Sarıyar'ın haberine göre, Mori, haltercinin yasal mirasçıları olan 3 çocuğu için babalık davası açtı.

4 TEMMUZ SAAT 10.00'DA...

Dava kapsamında 4 Temmuz saat 10'da Naim Süleymanoğlu'nun mezarı açılarak, fethi kabir yapılarak DNA ve doku örnekleri alınacak.