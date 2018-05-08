Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Konya'da obruk oluştu

'da oluştu

'nın Karapınar ilçesinde, yaklaşık 7 metre çapında ve 10 metre derinliğinde oluştu.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 8.5.2018 16:45 Güncelleme Tarihi: 8.5.2018 16:50
Konya'da obruk oluştu

'nın Karapınar ilçesinde yaklaşık 7 metre çapında, 10 metre derinliğinde meydana geldi. İlçeye 7 kilometre uzaklıktaki Eşeli mevkisinde, Fikret Karakaya'ya ait yonca ekili tarlada oluşan obruk, bölgedeki çiftçileri tedirgin etti.

Karakaya'nın oğlu , yaptığı açıklamada, obruk oluşan yerin ilerisinde buğday ekili tarlada çalıştığı sırada büyük bir ses duyduğunu söyledi.

''BIRAKIP GİDECEK HALİMİZ YOK''

Bu sesin obruk oluşurken ortaya çıkan ses olduğunu sonradan anladığını aktaran Karakaya, son olarak pazar günü yonca ekili tarlayı gezdiğini, o gün obrukla karşılaşmadığını belirtti.

Latif Karakaya, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Pazar gönü bir şey yoktu. Pazartesi günü sabah hat çekiyordum. Büyük bir ses duydum, sanki kapı çarpılmış gibi. Öğleden sonra yoncada çalışırken bir baktık obruk oluşmuş. Yıldırım düşmüş gibi ses geldi. Önce obruk olduğunu düşünmedik. Tarlaya bir baktık obruk olmuş. Tarlanın ortasında bir çukur görünce tuhaf olduk. Obruk korku yaratıyor. Akşam evimiz de gidecek gibi zannediyoruz. Allah'tan can kaybı yok, büyük tehlike. Belediyeye haber verdik. Tellerle çevrilecek. Obruk da oluşsa mecbur çalışıyoruz, burası ekmek kapımız. Bırakıp gidecek halimiz de yok."

Diyarbakır’daki gizemli tapınakta yeni koridorlar ortaya çıkarıldı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Konya'da obruk oluştu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN