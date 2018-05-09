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Alevler arasında kalan otoparkçıyı genç kız kurtardı

'da bir otoparkta çıkan da görevli (20), alevler arasında kalarak ağır yaralandı. Kara, olay yerine gelen esnaftan  (19) ve yanındakiler tarafından dışarı çıkarıldı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.5.2018 17:52 Güncelleme Tarihi: 9.5.2018 17:59
Alevler arasında kalan otoparkçıyı genç kız kurtardı

Olay, Gülabibey Mahallesi Şeyh Eyüp Sokak'ta meydana geldi. Otoparkın kulübesinden alevler yükseldi. Alevleri ve dumanları gören çevre esnafı, itfaiye ve polise haber verip, otoparka koştu. Döner satışı yapılan iş yerindeki ve yanında bulunanlar içeride mahsur kalan ve vücudunun büyük bir bölümü yanan 'yı dışarıya çıkardı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise ı söndürdü. Yaralı Emrah Kara, ambulansa alınarak Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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