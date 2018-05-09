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İstanbul'da şiddetli yağış ve sis etkili oluyor

İstanbul'da gece saatlerinde aralıklarla yağan yağış, sabahın ilk ışıklarıyla beraber şiddetlendi. Sabaha karşı yoğun siste etkili oluyor.

Giriş Tarihi: 9.5.2018 07:02 Güncelleme Tarihi: 9.5.2018 07:42
İstanbul'da şiddetli yağış ve sis etkili oluyor

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ve Manisa dışında kalan tüm bölgelerimizin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Sakarya, Kocaeli, Bursa, Bilecik, Adana, Bolu, Düzce, Bartın, Zonguldak, Karabük, Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Amasya, Hatay kıyıları, Samsun'un iç kesimleri, Çorum'un doğusu ve Tokat'ın batısında yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor. Bu sabah saatlerinde Marmara'nın kuzeyi ile Karadeniz kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı görüleceği tahmin ediliyor.

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İstanbul'da şiddetli yağış ve sis etkili oluyor
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