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Eşini silahla yaralayan kişiye 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi

Eşi 'i silahla yaraladığı gerekçesi ile tutuklu yargılanan , "Yakın akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.5.2018 14:21 Güncelleme Tarihi: 10.5.2018 14:28
Eşini silahla yaralayan kişiye 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi

Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık ve avukatları ile mağdur eşi 'in avukatları katıldı.

SANIK YARALAMADAN HÜKÜM KURULMASINI İSTEDİ

Esas hakkındaki mütalaaya karşı son savunmasını yapan Ömer Demir, eşini öldürmek gibi bir kastı olmadığını savundu. Demir, "Anlık gelişen bir olaydı. Ben eşimi kendim ambulansa koydum ve hastaneye gönderdim. Daha sonra da kendim karakola gittim, dan hüküm kurulsun" dedi.
Sanığın avukatı Aykut Kaya da, müvekkili ile mağdur eşi arasında 1 metreden daha yakın bir mesafe bulunduğunu belirterek, "Öldürmek isteseydi zaten bu mesafeden rahatlıkla öldürebilirdi. Yaralama kastıyla hareket ediyor. Acı çekmesini istiyor, bu nedenle belden aşağısına ateş ediyor. Eylem yaralama niteliğindedir" dedi.

16 YIL 8 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Kararını açıklayan mahkeme, sanığı, "Yakın akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırdı. Mahkeme, oluşan zarar ve tehlikenin ağırlığı gerekçesi ile sanığı, alt sınırdan uzaklaşarak 16 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetti.

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