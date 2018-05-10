NASA’dan Mardin’e bilimsel tavsiyeler

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi'nin (NASA
) Hubble kadrosuna seçilmiş olan tek Türk bilim insanı astrofizikçi Prof. Dr. Feryal Özel Mardin
'de bilim okumak isteyen kız öğrencilerle buluştu. Sabancı Vakfı Hibe Programları desteğiyle Mardin Kültür Derneği tarafından kurulan "Kız Kardeşler Laboratuvarı"nı ziyaret eden Özel liseli genç kızların birbirinden ilginç icatlarını inceledi. Kimisi çok fonksiyonlu masa, kimisi el kurutma makinesi, kimisi de saç kurutma makinesinden elektrik süpürgesi icat etti. Gördüklerine hayran kalan Özel "ABD'de birçok lisenin robotik yarışmalarına katılıyorum. Ancak buradaki kadar ilginç buluşlar görmedim. Her biri ihtiyaçtan doğmuş ve geri dönüşüm malzemeleriyle yapılmış. Bilim ruhuyla hareket etmişsiniz" dedi. TEK KADIN OLMAK ZOR
Kariyer hikayesiyle de Mardinli genç kızlara ilham veren Özel bu süreçte yaşadığı zorlukları da paylaştı. Özel "O ekipte tek kadın benim. Kadınların olmadığı alanlarda çalışmak zor olabiliyor. Bazen toplantıda tek kadın olarak oturduğum oldu. Keşke benden bir tane daha olsaydı dediğim çok zamanlar oldu. O zaman 'Ben gençleri yetiştireyim ki daha çok olsunlar' istedim" diye konuştu. ÇOCUK DA YAPIN KARİYER DE
Evlilik ve aile konularıyla ilgili de genç kızlara öğütler veren Özel "Yaptığınız işleri önemsemeyen insanlardan uzak durun" dedi. İnsanın hayatının her döneminde zorlu dönemeçler olduğunu hatırlatan Özel "Önemli olan 'Yapamazsın' dediklerinde pes etmemek. Hem kariyer hem çocuk da yapabilirsiniz ama kafa dengi birini seçmeniz lazım. Teknik düşünen kızlara ihtiyaç var" diye konuştu. UZAYDA SÜRPRİZLER OLABİLİR
Kara deliklere yönelik NASA'daki çalışmalarla ilgili SABAH'a da özel açıklamalarda bulunan Özel "Tüm teleskopları birarada kullanarak çok detaylı bir resim elde etmeye çalışıyoruz. Çok yakında kara deliklerin en net resmini çekip kapsamlı bir inceleme şansı yakalayacağız. 2 yıl önce evrenden kütle çekim dalgaları sinyalleri almaya başladık. Onları dinlemeye devam ediyoruz. Sürpriz gelişmelerle karşılaşabiliriz" müjdesini verdi.