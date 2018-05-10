Yemek siparişi yakalatmıştı! Yakalanma görüntüsü ortaya çıktı...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin başlattığı çalışmada, Erhan M'nin Bağcılar Batışehir Sitesi'nde bir dairede kaldığı yönünde bilgi alınmış, daireden pizza siparişi verilince, polis pizzacı rolünde daireye gitmişti. Dairede kalan kişinin Erhan M. olduğunu kesinleşince operasyon düzenlenmiş ve gözaltına alınmıştı. Sahte kimlikle yakalanan Erhan M. ifadesinde, "Ben salondaydım. (Buket Şişek) Balkondan atladığını fark ettim. Aşağı baktım yerde yatıyordu. Hemen aşağı indim, hayatta olduğunu görünce taksiyle hastaneye götürdüm. Hakkımda bazı olaylardan aranmam olduğu için kaçtım" dediği öne sürülmüştü.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Kasten yaralama, hırsızlık, ruhsatsız silah bulundurma suçlarının da arasında bulunduğu 12 ayrı suçtan kaydı, 5 suçtan da arandığı belirlenen Erhan M., Buket Şişek'in ölümüyle ilgili soruşturmada serbest kalırken, hakkında kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın yaşandığı dairede yaklaşık yarım kilo uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma düzeneği ele geçmişti.