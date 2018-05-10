Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Yemek siparişi yakalatmıştı! Yakalanma görüntüsü ortaya çıktı...

Yemek siparişi yakalatmıştı! Yakalanma görüntüsü ortaya çıktı...

Esenyurt'da geçen aralık ayında lüks bir sitenin 7'nci katındaki günlük kiralık daireden düşerek hayatını kaybeden 18 yaşındaki 'i hastaneye bıraktıktan sonra kaçan sevgilisi Erhan M., yemek siparişi verince yakalanmıştı. Erhan M'nin olaydan 131 gün sonra yakalandığı operasyonun görüntüsü ortaya çıktı. Buket Şişek'in ölümüyle ilgili aranan Erhan M. serbest kaldı. Ancak başka suçtan kesinleşmiş hapis cezasından cezaevine gönderildi.

Yunus Emre KAVAK
YUNUS EMRE KAVAK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.5.2018 17:32 Güncelleme Tarihi: 10.5.2018 17:48
Yemek siparişi yakalatmıştı! Yakalanma görüntüsü ortaya çıktı...

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin başlattığı çalışmada, Erhan M'nin Bağcılar Batışehir Sitesi'nde bir dairede kaldığı yönünde bilgi alınmış, daireden pizza siparişi verilince, polis pizzacı rolünde daireye gitmişti. Dairede kalan kişinin Erhan M. olduğunu kesinleşince operasyon düzenlenmiş ve gözaltına alınmıştı. Sahte kimlikle yakalanan Erhan M. ifadesinde, "Ben salondaydım. () Balkondan atladığını fark ettim. Aşağı baktım yerde yatıyordu. Hemen aşağı indim, hayatta olduğunu görünce taksiyle hastaneye götürdüm. Hakkımda bazı olaylardan aranmam olduğu için kaçtım" dediği öne sürülmüştü.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Kasten yaralama, hırsızlık, ruhsatsız silah bulundurma suçlarının da arasında bulunduğu 12 ayrı suçtan kaydı, 5 suçtan da arandığı belirlenen Erhan M., Buket Şişek'in ölümüyle ilgili soruşturmada serbest kalırken, hakkında kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın yaşandığı dairede yaklaşık yarım kilo ve uyuşturucu kullanma düzeneği ele geçmişti.

Tekirdağ’da fuhuş operasyonu: 9 gözaltı
Son Dakika: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı hileli ürünleri açıkladı! Hileli ürünler listesi burada...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yemek siparişi yakalatmıştı! Yakalanma görüntüsü ortaya çıktı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN