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Kardeşlerin birbirine vurarak oynadığı piller patladı

'ın Başyayla ilçesinde, televizyon kumandasından çıkarıp, birbirine vurdukları pillerin patlaması sonucu  Çakır (15) gözünden, kardeşi (12) ise elinden yaralandı. Hastaneye kaldırılan kardeşlerden Mehmet Can'ın görme kaybı riski bulunduğu belirtildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.5.2018 12:01 Güncelleme Tarihi: 11.5.2018 12:04
Kardeşlerin birbirine vurarak oynadığı piller patladı

Olay, dün, ilçeye bağlı Kışla köyünde meydana geldi. ile kardeşi , evde birlikte oynarken, televizyon kumandasındaki pilleri çıkardı. Çakır kardeşlerin birbirine vurduğu piller patladı. Patlama sonucu Mehmet Can gözünden, kardeşi Abdulkadir de elinden yaralandı. İki kardeş, yakınları tarafından Ermenek Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

GÖRME KAYBI RİSKİ TAŞIYOR

Tedaviye alınan kardeşlerden Mehmet Can Çakır'ın görme kaybı riski taşıdığı, daha kapsamlı tedavi için Ankara Numune Hastanesi'ne sevk edildiği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kardeşlerin birbirine vurarak oynadığı piller patladı
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