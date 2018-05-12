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Otobüs kaçıran çocuklar yine iş başında

'de 2 ay önce park halindeki özel halk otobüsünü kaçıran 4 çocuktan 2'si, bir arkadaşlarını da yanlarına alarak bu kez minibüs çaldı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.5.2018 11:49 Güncelleme Tarihi: 12.5.2018 11:57
Otobüs kaçıran çocuklar yine iş başında

İçerenköy Mahallesi'nde park halindeyken önceki gün çalınan 34 MJA 31 plakalı minibüsün bulunması için polis çalışma başlattı. Çalışma sonucu minibüs, Necip Fazıl Mahallesi Gaffar Okan Caddesi üzerinde park halinde bulundu. Aracın içinde ise M.Y (13), R.K. (11), E.S. (13) uyurken yakalandı. Çocuklar gözaltına alınarak Ümraniye Çocuk Büro Amirliği'ne teslim edildi. M.Y. ve E.S.'nin 2 ay önce Ümraniye'de park halindeyken otobüsü kaçıran 4 çocuktan 2'si oldukları belirlendi.

MİNİBÜS İÇİNDE SABAHLADILAR

M.Y. ve E.S.'nin bu sefer yanlarına R.K.'yi de alarak park halindeki minibüsü çaldıkları öğrenildi. Çocukların, minibüs içinde uyuyarak sabahladığı belirtilirken bir ara minibüsten çıkarak yakıt bulmak için etrafta gezmeleri güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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Otobüs kaçıran çocuklar yine iş başında
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