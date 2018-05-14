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'de husumet i; 1 ölü, 1'i çocuk 3 yaralı

'in Kemalpaşa ilçesinde, M.O.;  aralarında husumet olduğu öğrenilen eniştesi, kız kardeşi, eniştesinin kız kardeşi ve 1 yaşındaki yeğenini tabancayla vurdu. Hastaneye kaldırılan yaralılardan S.Y. (42), yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.5.2018 10:40 Güncelleme Tarihi: 14.5.2018 11:09
İzmir'de husumet dehşeti; 1 ölü, 1'i çocuk 3 yaralı

Olay, dün akşam saatlerinde Ulucak Mahallesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. Aralarında husumet olduğu öğrenilen M.O., eniştesi S.Y.'nin iş yerine giderek tabancayla ateş açtı. Olayda S.Y. ile eşi R.Y., 1 yaşındaki kızı M.Y. ve S.Y.'nin kız kardeşi H.K. yaralandı. Silah seslerini duyan çevredekilerin bildirmesi üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

ARALARINDA 1 YAŞINDA BEBEĞİN DE OLDUĞU KİŞİLER HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Burada tedaviye alınan yaralılardan S.Y. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamazken, eşi R.Y. ile 1 yaşındaki kızı M.Y., Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Öte yandan polis, olayın ardından kaçan M.O.'yu yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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İzmir'de husumet dehşeti; 1 ölü, 1'i çocuk 3 yaralı
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