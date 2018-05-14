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örgütü lideri hakkında flaş gelişme!

işlemek amacıyla örgüt kurma suçundan açılan davada hakkında yakalama kararı bulunan ve yardımcısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.5.2018 17:20 Güncelleme Tarihi: 14.5.2018 17:37
Suç örgütü lideri Fırat Delibaş hakkında flaş gelişme!

Organize örgütü lideri yardımcısı olduğu öne sürülen Efraim Yücel Beyoğlu'nda düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı. Emniyette iki hafta süren sorgulamanın ardından Delibaş ve Yücel bugün Çağlayan'daki adliyesine sevk edildi.

İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Delibaş hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Delibaş, çocukluk arkadaşı olan Bayram D.'nin istemesi üzerine gönderdiği 3 bin TL'nin polise rüşvet olarak verildiği hakkında hiçbir bilgisi olmadığını kaydetti.

MAHKEME TARAFINDAN TUTUKLANDILAR

Mahkeme, sanıkların üzerilerine atılı suçla ilgili kuvvetli şüphe gösteren somut delillerin olması, yakalanması sebebiyle kaçacağı ve saklanacağı şüphesi uyandıran somut olguların bulunması gerekçesiyle her iki sanığın da, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, uyuşturucu ticareti yapmak ve nitelikli yağma" suçlarından tutuklanmalarına karar verdi.

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Suç örgütü lideri Fırat Delibaş hakkında flaş gelişme!
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