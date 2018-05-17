İlk teravihte dualar Filistin’e

11 ayın sultanı ramazan başladı. 7'den 70'e tüm Müslümanlar, önceki gece camilere akın etti ve ilk teravih namazını kıldı. Ardından da dün ilk sahura kalkıp oruç tuttu ve ilk iftarı yaptı. Şırnak:
Vatandaşlar ilk teravihte, PKK'lı teröristlerin 2 yıl önce çukur kazarak barikat kurup, Güneydoğu'daki bazı kentleri savaş alanına çevirdiği olaylarda, büyük zarar verdiği ve devlet tarafından onarılan Geylani Camisi'ni doldurdu. Diyarbakır:
Yine terör olaylarında zarar gören ve restore edilen, sur ilçesindeki, İslam'ın 5. Harem-i Şerifi" olarak kabul edilen tarihi Ulu Cami
'de ilk teravihi kılan vatandaşlar, daha sonra birlikte dua ederek, oruç tutmak için niyet etti. Hatay:
Anadolu'nun ilk camisi olan Habib-i Neccar
Camisi'ne akın eden vatandaşlar, Hz. İsa'nın iki havarisi olan Yahya ve Yunus ile Habib-i Neccar'ın mezarları bulunan tarihi camide namazlarını kıldı. Yayladağı ilçesindeki YİBO Konteynır Kenti'nde yaşamlarını sürdüren Bayırbucak Türkmenleri, ilk teravih namazı için kamptaki camiyi doldurdu. Kırklareli
: Vatandaşlar, Hızırbey tarafından, Kabe mimarisine benzer şekilde inşa edilen 635 yıllık Hızırbey Camisi'ni doldurdu. Kahramanmaraş:
Ulu Cami doldu taştı. Namazın ardından İsrail
'in Gazze'de katlettiği Filistin
liler için dua edildi. Kentin en büyük camisi Abdülhamid Han Camisi'nde ise ilk teravih namazı 10 bin kişiyle kılındı. Adıyaman:
Tarihi Ulu Cami büyük ilgi gördü. Kahta ilçesinde ise ilk teravih, 5 yıldır olduğu gibi, 500 kişinin katılımıyla, açık havada basketbol sahasında kılındı. Mardin:
Midyat ilçesinde, Güneydoğu'nun en büyük camisi olan Kasım Altunkaya Camisi'nde binlerce Müslüman ilk teravih namazını kılıp, Kudüs için dua etti. Kilis:
Öncüpınar Konteynır Kenti'nde kalan Suriyeliler de ilk teravihi Halep ve Şam camilerinde kılarak, ülkelerindeki savaşın bitmesi için dua etti. EYÜP SULTAN DOLDU TAŞTI
İstanbul'da Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, yatsı ve teravih namazlarını Eyüp Sultan Camisi'nde kıldırdı. Erbaş, namazın ardından "Zalim İsrail'in kahrolması için dua edelim inşallah. Cenabı Hak kurmuş oldukları tuzakları başlarına çevirsin. Kahhar isminin tecellisiyle kahr-u perişan eylesin. Ya Rabbelalemin Filistinli kardeşlerimize yardım eyle" diye dua eti. Barış SAVAŞ
/SABAH MADENCİNİN İLK SAHURU Zonguldak:
Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde bulunan özel maden ocağında gece vardiyasında çalışan işçiler, yılın ilk sahurunu, ailelerinden uzak ve yerin yaklaşık 200 metre altında yaptı. Batman:
Davulcular, vatandaşları sahura zamanında uyandırabilmek için motorize olarak çalıştı. Çorum:
Osmanlı geleneğini yaşatmak için fes takıp, beyaz gömlek ve yelek giyen davulcular, vatandaşları sahura Mehter Marşı ile kaldırdı. CAMİ AVLULARINDA İSRAİL PROTESTOSU
Çeşitli STK'lar eşgüdümünde toplanan binlerce kişi cami avlularında Filistin'e destek gösterileri düzenledi. İsrail'e lanet yağdıran vatandaşlar Filistin şehitlerine dua etti. Bursa:
Ulu Cami ve Yeşil Cami
doldu taştı. Emirsultan Camisi'nde toplanan Bursa TÜGVA üyeleri namaz çıkışı İsrail'e lanet okudu. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise ilk teravihi 600 yıllık Namazgah Mescidi'nde kıldı. Şanlıurfa:
"Peygamberler şehri" olarak adlandırılan kentteki ilk teravihte, vatandaşlar, Balıklıgöl'de bulunan Dergah Camisi'ni doldurdu. Cemaat namazın ardından İsrail'i protesto etti.
Türkiye'de orucun en erken açıldığı il olan Hakkari'de, Irak sınırında bulunan Derecik beldesinde ilk teravih namazı kılındı.
İLK İFTARI MEHMETÇİK AÇTI
Ramazanda iftarın en erken açıldığı Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki 2 bin 400 rakımlı Balkayalar Üs Bölgesi'nde Mehmetçik, elleri tetikte iftar yaptı. SULTANAHMET'TE 30 BİN KİŞİLİK İFTAR
İstanbul'da Sultanahmet Meydanı'nda yaklaşık 30 bin kişi, 1. Ordu Komutanlığı'na bağlı Topçu Birliğinin yaptığı top atışı sonrası oruçlarını açtı. Fatih Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği iftar programında Mehteran Takımı bir gösteri yaparken, Belediye Başkanı Hasan Suver vatandaşlarla sohbet etti.