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'da lar korkuya neden oldu

'da, iş yerinin önündeki kaldırım taşı altında ve binanın yağmur suyu borusunda görülen 2 , korkuya yol açtı. İtfaiye ekiplerince yakalanan 2 yılan, doğaya bırakıldı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.5.2018 14:19 Güncelleme Tarihi: 25.5.2018 15:08
Isparta'da yılanlar korkuya neden oldu

Gazi Kemal Mahallesi Hasan Fehmi Caddesi'ndeki iş yerinin önünde görüldü. Kaldırım taşlarının altındaki yılanı fark edenler, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Özel aparatlarla yakalanan, yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılan, doğaya bırakıldı.



DOĞAYA BIRAKILDI

Akkent Mahallesi'ndeki apartmanın yağmur tahliye borusunun arasındaki diğer yılanı görenler de itfaiyeden yardım istedi. Havalandırma penceresinden yılana ulaşan itfaiye ekipleri, özel aparatla yakalayarak, bulunduğu yerden çıkardı. Çuvala konularak, binadan çıkarılan 1,5 metre uzunluğundaki yılan, doğaya bırakıldı.

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Isparta'da yılanlar korkuya neden oldu
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