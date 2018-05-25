Sahte engelli raporu aldıranlara operasyon: 13 gözaltı

Polis ekipleri, sabah saatlerinde Bağcılar, Sultanbeyli, Başakşehir, Esenyurt, Esenler, Küçükçekmece, Zeytinburnu, Beykoz, Fatih ve Avcılar ilçelerinde bulunan 16 adrese yönelik eşzamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 13 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
21 KİŞİ TUTUKLANDI
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte bilgilerle engelli raporu aldıran şüphelilere yönelik ilk operasyonu 3 Nisan'da yapmıştı. İstanbul merkezli 6 ilde yapılan bu operasyonda 39 kişi gözaltına alınmış, 21'i tutuklanmıştı.