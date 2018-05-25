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engelli raporu aldıranlara operasyon: 13 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri bilgilerle engelli raporu aldırarak kamuyu zarara uğrattığı iddia edilen şüphelilere yönelik ikinci kez düzenledi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.5.2018 10:57 Güncelleme Tarihi: 25.5.2018 11:15
Sahte engelli raporu aldıranlara operasyon: 13 gözaltı

Polis ekipleri, sabah saatlerinde Bağcılar, Sultanbeyli, Başakşehir, Esenyurt, Esenler, Küçükçekmece, Zeytinburnu, Beykoz, Fatih ve Avcılar ilçelerinde bulunan 16 adrese yönelik eşzamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 13 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

21 KİŞİ TUTUKLANDI

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bilgilerle engelli raporu aldıran şüphelilere yönelik ilk operasyonu 3 Nisan'da yapmıştı. İstanbul merkezli 6 ilde yapılan bu operasyonda 39 kişi gözaltına alınmış, 21'i tutuklanmıştı.

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Sahte engelli raporu aldıranlara operasyon: 13 gözaltı
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