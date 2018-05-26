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'da otel barında korkunç !

'nın ilçesinde garsonluk yaptığı otelin barında elektrik akımına kapılan  (20), öldü. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.5.2018 16:58 Güncelleme Tarihi: 26.5.2018 16:59
Bodrum'da otel barında korkunç ölüm!

Olay, dün akşam saatlerinde, Peksiment Mahallesi Kadıkalesi Mevkii'nde meydana geldi. Diyarbakır Anadolu Meslek ve Turizm Lisesi mezunu , çalıştığı 'daki otelin barında temizlik yaparken, ıslak zemindeki elektrik kablolarıyla temas edince akıma kapıldı. Ağır yaralanan Kahraman, ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

20 YAŞINDAKİ GENÇ KURTARILAMADI

Tedaviye alınan Kahraman, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kahraman'ın cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 1 bar çalışanı ve 1 bar yetkilisi, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Bodrum'da otel barında korkunç ölüm!
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