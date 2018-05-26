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'den son dakika açıklaması! Hafta sonu nasıl olacak?

'den milyonları ilgilendiren son dakika uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke geneline ilişkin hava durumu raporunu son dakika olarak paylaştı. Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Adana, Mersin, Diyarbakır, Batman ve Mardin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği bir hava durumu tahmin ediliyor. Yağışların; İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Aydın, Muğla ve Bolu çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara’nın batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. İstanbul'un hava durumu ise ise yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olmak üzere 26 derece gözüküyor. İşte yurt genelinde ve İstanbul'da 'bugün hava nasıl olacak' ve 'hafta sonu havalar nasıl olacak? sorularının cevabı...

Giriş Tarihi: 26.5.2018 09:33 Güncelleme Tarihi: 26.5.2018 09:55
Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Hafta sonu nasıl olacak?

'den milyonları ilgilendiren son dakika uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke geneline ilişkin hava durumu raporunu son dakika olarak paylaştı. Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Adana, Mersin, Diyarbakır, Batman ve Mardin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Aydın, Muğla ve Bolu çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara'nın batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde 1 ila 3 derece artacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile zamanla güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Aydın, Muğla ve Bolu çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Ani sel, yerel su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım ve yağış anında ani kuvvetli rüzgar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara'nın batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (Ulaşımda aksamalar, çatı uçması vb.) dikkatli olunması gerekmektedir.

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Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Hafta sonu nasıl olacak?
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