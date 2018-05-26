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Son Dakika Haber: Bakırköy'de inşaatta asansör sı! İşçiler yaralandı...

Son dakika haberi... Bakırköy'de, yük asansörünün düşmesi sonucu 4 işçi yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.5.2018 11:23 Güncelleme Tarihi: 26.5.2018 11:24
Son Dakika Haber: İstanbul Bakırköy'de inşaatta asansör kazası! İşçiler yaralandı...

Alınan bilgiye göre, İncirli Caddesi'nde inşaatı devam eden binanın alt katındaki araç otoparkına malzeme taşınan yük asansörü, henüz bilinmeyen nedenle yaklaşık 10 metre yükseklikten düştü. da asansördeki 4 işçi yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu işçiler asansör boşluğundan çıkarılarak çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polisin bölgedeki incelemeleri sürerken, asansörün bulunduğu alan güvenlik şeridiyle kapatıldı.

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Son Dakika Haber: İstanbul Bakırköy'de inşaatta asansör kazası! İşçiler yaralandı...
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