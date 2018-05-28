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Yoluna çıkan ı kurtarmak için her şeyi yaptı!

’in Borçka ilçesinde isimli vatandaş kamyoneti ile yolda giderken yoluna çıkan ı kurtarmak için her şeyi yaptı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.5.2018 09:48 Güncelleme Tarihi: 28.5.2018 09:52
Yoluna çıkan yılanı kurtarmak için her şeyi yaptı!

li , Borçka ilçesinde kamyoneti ile toprak yolda ilerlerken yol üzerindeki ı fark etti. Aracından arkadaşı ile birlikte inen Arda, yol üzerindeki yılanı sopa yardımı ile tutarak yol kenarına bırakmak için yoğun çaba sarf etti. Arkadaşının "Kendini sokturacaksın" uyarılarına aldırış etmeden bir süre yılanı tutmaya çalışan Arda, zaman zaman korksa da, yaptığı hareketlerle arkadaşını endişelendirse de yılanı yol kenarına bırakmayı başardı.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

O anlar arkadaşı tarafından görüntülenerek sosyal medyada paylaşıldı.

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