Meteoroloji’den son dakika hava durumu açıklaması! İşte son uyarılar

Etkili olan sağanak yağışla birlikte birçok ilde sel ve su baskınları meydana geldi. Meteoroloji'nin son dakika hava durumu tahminine göre ise hava adım adım yurdu terk etmeye başlayacak. Bugünden itibaren yağışlar önce batı bölgelerde sona ererken, hafta sonu güneşli bir hava hakim olacak.
Giriş Tarihi: 30.5.2018 08:39Güncelleme Tarihi: 30.5.2018 08:46
Sel, su baskını, dolu haberleri birçok şehirden ard arda gelirken vatandaşlar yağışlı hava dalgasının yurdu ne zaman terk edeceğini merakla araştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre;