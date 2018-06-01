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namazı kaçta?

namazı saat kaçta? Mübarek Ramazan ayında bir na daha kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ramazan Bayramını da içerisinde barındıran Haziran ayının ilk gününe Cuma günüyle 'merhaba' dedik. Bugün müslümanlar oruçlu olarak camilere gidecek ve ibadetlerini yerine getirecek. Peki Cuma namazı kaçta? , haberimizde.

Giriş Tarihi: 1.6.2018 09:28
Cuma namazı kaçta? İstanbul cuma namaz vakitleri

Her eda edilen Mübarek İslam alemi için oldukça önemlidir. Ülkemizin en kalabalık şehirleri olan ve 'da yaşayan vatandaşlarımız da Cuma namazı saat kaçta? sorusunun yanıtını arıyor. Haberimizde il il Cuma namazı saatlerini bulabilirsiniz.

CUMA NAMAZI KAÇTA?

Cuma namazı bugün İstanbul'da 13:08'de okunacak öğle ezanının ardından kılınacak. Ankara'da ise Cuma namazı 12:52'de okunacak öğle ezanından sonra kılınacak.

Cuma namazından sonra dualarımızda vatan savunması için can veren kahraman şehitlerimizi, 15 Temmuz'da bayrak ve demokrasi için hayatlarını ortaya koyan gazi ve şehitlerimizi unutmamalıyız.

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Cuma namazı kaçta? İstanbul cuma namaz vakitleri
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