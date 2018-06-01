Cuma namazı kaçta? İstanbul cuma namaz vakitleri

Her cuma eda edilen Mübarek Cuma namazı İslam alemi için oldukça önemlidir. Ülkemizin en kalabalık şehirleri olan İstanbul ve Ankara'da yaşayan vatandaşlarımız da Cuma namazı saat kaçta? sorusunun yanıtını arıyor. Haberimizde il il Cuma namazı saatlerini bulabilirsiniz.

CUMA NAMAZI KAÇTA?

Cuma namazı bugün İstanbul'da 13:08'de okunacak öğle ezanının ardından kılınacak. Ankara'da ise Cuma namazı 12:52'de okunacak öğle ezanından sonra kılınacak.

Cuma namazından sonra dualarımızda vatan savunması için can veren kahraman şehitlerimizi, 15 Temmuz'da bayrak ve demokrasi için hayatlarını ortaya koyan gazi ve şehitlerimizi unutmamalıyız.