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tatili kaç gün?

Mübarek Ramazan ayının 15 günü sona erdi. Bu 15 gün boyunca oruçlarımızı tuttuk, ibadetlerimizi yerine getirdik. Allah'ın izniyle bayrama kavuşmaya çok az kaldı. ne zaman? ? Bu sorular şu sıralar en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Bunun nedeni ise çalışan bireylerin tatil ve memleket ziyaretlerini bu takvime göre ayarlayacak olmaları. Ayrıca ne zaman? sorusunun yanıtı da haberimizde.

Giriş Tarihi: 31.5.2018 10:25
Ramazan Bayramı tatili kaç gün? Ramazan Bayramı ne zaman?

her zaman her yaştaki insanlar için büyük bir önem taşımaktadır. Çocuklar için bayramın getirdiği duygular ifade edilemez, yeni elbiseler, toplanacak harçlıklar, yenilecek şekerler çocuklar için büyük anlamlar ifade etmektedir keza yaşlılar... Onlar için de bayramlarda evlatlarının ziyareti akrabalarının ziyareti oldukça önemlidir. Ramazan Bayramı milletimiz ve kültürümüz için büyük anlamlar taşımaktadır. Peki ?

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Kurban Bayramlarında alışkın olduğumuz tablo bu kez aynı şekilde yansımayacak. Kurban Bayramlarında yapılan 9 günlük tatiller bu kez gerçekleşmeyecek. Ramazan Bayramının ilk günü 15 Haziran Cuma gününe denk geliyor. 14 Haziran Perşembe günü ise arife. 16 Haziran Cumartesi bayramın ikinci günü, 17 Haziran Pazar ise bayramın üçüncü günü. 18 Haziran Pazartesi günü normal mesailere geri dönülecek.

14 Haziran Perşembe günü mesai yarım gün olacak, bayramın 1., 2. ve 3. günleri ise resmi tatil olacak. Bu günlerde devlet kurumları ve bankalar kapalı olacak.

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

ne zaman? Bu soru da vatandaşlar tarafından yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Mübarek Kadir gecesi Ramazan ayının 27. gecesinde eda edilecek. Bu tarih de 10 Haziran Pazar gecesine denk geliyor.

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Ramazan Bayramı tatili kaç gün? Ramazan Bayramı ne zaman?
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