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'den son dakika açıklaması! Hafta sonu hava nasıl olacak?

'den milyonları ilgilendiren son dakika uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke geneline ilişkin hava durumu raporunu son dakika olarak paylaştı. Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya'nın batı kıyıları, Niğde ve Kayseri çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği bir hava durumu tahmin ediliyor. İstanbul'un hava durumu ise ise yer yer parçalı ve az bulutlu olmak üzere 26 derece bir hava durumu gözüküyor. İşte yurt genelinde ve İstanbul'da 'bugün hava nasıl olacak' ve 'hafta sonu hava nasıl olacak? sorularının cevabı...

Giriş Tarihi: 2.6.2018 09:25 Güncelleme Tarihi: 2.6.2018 09:54
Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Hafta sonu hava nasıl olacak?

METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA HAVA DURUMU AÇIKLAMASI! HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

'den milyonları ilgilendiren son dakika uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke geneline ilişkin hava durumu raporunu son dakika olarak paylaştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya'nın batı kıyıları, Niğde ve Kayseri çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemizin iç ve güneybatı kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR
Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

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Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Hafta sonu hava nasıl olacak?
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