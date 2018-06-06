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’da kan donduran olayı!

Tuzla'da 2 ay önce işe aldıkları Gürcistan uyruklu iki kişi tarafından elleri ve ayakları bağlandıktan sonra darp edilen dükkan sahibi hayatını kaybederken, imam nikahlı olduğu öne sürülen eşi ise oğlu L.B’nin tarafından kurtarıldı. çılardan biri yakalanırken, kayıplara karışan diğer şüpheli ise aranıyor.

Giriş Tarihi: 6.6.2018 16:36 Güncelleme Tarihi: 6.6.2018 16:42
İstanbul’da kan donduran gasp olayı!

Polisi'ni harekete geçiren olay geçtiğimiz Cumartesi Günü 13.30 sıralarında yaşandı. İddialara göre, 59 yaşındaki Tuzla Mescit Mahallesi Laleli Sokak'ta elektronik mağazası işletiyordu. Çelik, iş için müracaat eden Gürcistanlı (28) ve kardeşi Ganga Tsıtslashvili'yi (25) yanına aldı. Gürcistanlı iki kardeş geçtiğimiz Cumartesi günü saat 13.30 sıralarında Orhan Çelik'i mağazada bağlayarak başına poşet geçirerek darp etmeye başladı. Bu esnada iş yerinin üst katında oturan Çelik'in imam nikahlı eşi (47) olaydan habersiz bir şekilde iş yerine geldi. Gürcistanlı kardeşler olaydan habersiz olan kadını da bağlayarak kolundaki bilezikleri aldı.

15 YAŞINDAKİ OĞLUYLA BOĞUŞMA YAŞADI

Ardından Giorgi Tsıtsılashvili isimli çı çiftin üst kattaki evlerine çıktı. Evde bulunan Şehriban Bakırlı'nın oğlu 15 yaşındaki L.B. ile gaspçı arasında boğuşma yaşandı. Boğuşma esnasında L.B. eline geçirdiği saksıyı gaspçının başına vurarak etkisiz hale getirdikten sonra mahalle sakinlerinden yardım istedi. Olayın duyulmasının ardından mahalle sakinleri Çelik'in işyerine girdi. Mahalleli Orhan Çelik'in cansız bedeniyle karşılaşırken, Şehriban Bakırlı'nın ise ellerini çözdü.

ALACAKLARI OLDUĞU İDDİASINDA BULUNDULAR

Olay yerine gelen polis ekipleri, Giorgi Tsıtsılashvili'yi gözaltına alırken, kayıplara karışan Ganga Tsıtslashvili'yi yakalamak için çalışma başlattı. Orhan Çelik'in cesedi, olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, Giorgi Tsıtsılashvili ise sorguya alındı. Yapılan sorgulamalarda şüphelinin, yanında çalıştıkları Orhan Çelik'ten alacakları olduğunu, olayı bu nedenle gerçekleştirdiklerini, öldürme niyetleri olmadığını söylediği iddia edildi. (Sözcü)

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İstanbul’da kan donduran gasp olayı!
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