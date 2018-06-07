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'da 2 ayrı noktada terörü!

'da iki ayrı noktada terörü yaşandı. Bağcılar'da bir taksici trafikte tartıştığı kuryeye bıçak çekti. Ataköy'de ise başka bir taksi şoförü, aracın içinde kullandı. Yaşananlar saniye saniye cep telefonu kameralarına yansıdı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.6.2018 10:08

'da iki ayrı noktada yaşanan terörü vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Vatandaşlar tarafından çekilen görüntülerde, Bağcılar'da bir taksi şoförü trafikte tartıştığı kuryeye bıçak çekiyor. Taksicinin bıçak çektiğini gören vatandaşların da olay yerine toplandığı görülüyor. Kuryenin taksiciden uzaklaşmasıyla tartışma sona eriyor.

Kameralara yansıyan diğer görüntüde ise, aracını sakin bir noktaya çeken ticari taksi şoförünün araç içinde kullandığı görülüyor.

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İstanbul'da 2 ayrı noktada taksici terörü!
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