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Terör örgütü 'nin sözde sorumlusu yakalandı

Terör örgütü // tarafından 'nin sorumlusu olarak görevlendirilen teröristin, 'den Türkiye'ye giriş yaparken yakalanarak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı bildirildi.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.6.2018 21:18 Güncelleme Tarihi: 11.6.2018 21:42
Terör örgütü YPS'nin sözde Türkiye sorumlusu yakalandı

Alınan bilgiye göre, Ceylanpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü // denetimindeki 'nin Rasulayn bölgesinden bir teröristin yurda gireceği bilgisine ulaştı.

Harekete geçen ekipler, ilçenin sınır hattındaki Maden Mahallesi'nden yasa dışı yolla yurda girmeye çalışan bir kişiyi yakaladı.

Sağlık kontrolünün ardından gözaltına alınan şüpheli, sorgusunda önemli bilgiler verdi.

Terör örgütü PKK/PYD/YPG'den 2014'te 'ta silahlı eğitim aldığı tespit edilen 32 yaşındaki terörist Sezer Duruk'un daha sonra 'ye gönderildiği anlaşıldı.

'nde yaklaşık 3 yıl önce süren terör operasyonlarında örgütün , Adana, ve Mardin sorumluluğunu yürüttüğü belirlenen teröristin daha sonra Suriye'ye kaçtığı belirlendi.

Terörist Duruk'un, yaklaşık 20 gün önce örgütün tekrar güçlendirilmesi amacıyla terör örgütü PKK/PYD/YPG tarafından Türkiye sorumlusu olarak görevlendirilerek, Suriye'den gönderildiği belirlendi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Duruk, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından "terör örgütü üyesi" ve "terör örgütü yöneticisi" olmak suçundan tutuklandı.

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Terör örgütü YPS'nin sözde Türkiye sorumlusu yakalandı
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