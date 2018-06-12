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'teki vahşetin detayları ortaya çıktı

Şüpheliler arasında bulunan bir kişinin olaydan sonra gittiği Tunus'ta vicdan azabına dayanamayarak geri döndüğü ve olayı ihbar ettiği belirtildi. Şüpheliler Rojdi Tuguldi'nin uyuşturucu alırken aniden fenalaştığını, bir süre kalp masajı yaptıklarını sonuç alınmayınca paniğe kapıldıklarını anlattığı öğrenildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.6.2018 14:21 Güncelleme Tarihi: 12.6.2018 14:37
Fatih'teki vahşetin detayları ortaya çıktı

'te bir evde bavula konup, tamburu sökülmüş çamaşır makinesi içine konulmuş olarak bulunan cesedin sırrı çözüldü. Cesedin Tunus uyruklu Rojdi Tuguldi'ye (50) ait olduğu tespit edildi. Maktülün 20 gün önce 3 arkadaşı ile birlikte uyuşturucu alırken fenalaşarak öldüğü, arkadaşları tarafından önce bavula sonra çamaşır makinesi içine konulduğu öğrenildi. Şüpheliler arasında bulunan Muhammet E.E.'nin (31) olaydan sonra gittiği Tunus'ta vicdan azabına dayanamayarak geri döndüğü ve olayı ihbar ettiği belirtildi. 3 şüphelinin sorgusu Asayiş Şube Müdürlüğünde sürüyor.

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Fatih'teki vahşetin detayları ortaya çıktı
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