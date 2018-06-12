Fatih'teki vahşetin detayları ortaya çıktı

Fatih'te bir evde bavula konup, tamburu sökülmüş çamaşır makinesi içine konulmuş olarak bulunan cesedin sırrı çözüldü. Cesedin Tunus uyruklu Rojdi Tuguldi'ye (50) ait olduğu tespit edildi. Maktülün 20 gün önce 3 arkadaşı ile birlikte uyuşturucu alırken fenalaşarak öldüğü, arkadaşları tarafından önce bavula sonra çamaşır makinesi içine konulduğu öğrenildi. Şüpheliler arasında bulunan Muhammet E.E.'nin (31) olaydan sonra gittiği Tunus'ta vicdan azabına dayanamayarak geri döndüğü ve olayı ihbar ettiği belirtildi. 3 şüphelinin sorgusu Asayiş Şube Müdürlüğünde sürüyor.